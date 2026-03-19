Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zur Geldautomatensprengung in Bielefeld - Fluchtwagen sichergestellt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte - Gellershagen - Nachdem in den frühen Stunden des Mittwochs, 18.03.2026, ein Geldautomat an der Weststraße, nahe der Arndtstraße, gesprengt worden war, konnte das Fluchtfahrzeug aufgefunden werden. Die Polizei sucht weiter Zeugen.

Die Täter flüchteten nach der Sprengung des Geldautomaten gegen 03:15 Uhr mit einem PKW zunächst in unbekannte Richtung. Gegen 15:20 Uhr meldeten Zeugen der Polizei am Flehmannshof, nahe der Straße am Brodhagen, einen verdächtigen PKW. Die Beamten stellten an dem Heck des dort geparkten weißen Toyota C-HR rote Farbanhaftungen fest, die mit der verteilten Farbe des Geldautomaten übereinstimmten. Ermittlungen ergaben, dass der PKW mit Bielefelder Kennzeichen zwischen Dienstagabend, 17:30 Uhr, und Mittwochmorgen an der Dürerstraße entwendet worden war. Der PKW wurde sichergestellt.

Die Polizei fragt, wer hat in der Nacht sowie in den frühen Morgenstunden im Bereich Flehmannshof oder an der Dürerstraße sowie im Umfeld des Tatortes am Siegfriedplatz Beobachtungen gemacht?

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 21 unter 0521-545-0 zu wenden.

Fotos oder Videos von der Tat oder von Tatverdächtigen können im Hinweisportal der Polizei NRW https://nrw.hinweisportal.de/ hochgeladen werden.

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