Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogenfahrt endet im Graben

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Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Dornberg - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 19.03.2026, verlor ein Bielefelder auf der Schröttinghauser Straße die Kontrolle über sein Auto und fuhr in den Graben. Die Polizei stellte mehrere Delikte fest.

Ein 25-jähriger Bielefelder befuhr gegen 00:25 Uhr mit einem VW Polo die Schröttinghauser Straße in Richtung Babenhauser Straße. In einer Rechtskurve verlor er dann die Kontrolle über sein Auto. Er geriet nach links, stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der Bielefelder erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Alkohol- und Drogentests am Unfallort bei dem 25-Jährigen verliefen positiv, sodass ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten ermittelten, dass der Bielefelder keinen Führerschein besitzt und das genutzte Auto nicht zugelassen war.

Der 25-Jährige muss sich nun für das Fahren ohne Fahrerlaubnis, das Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss und die Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrsteuergesetz verantworten.

Das Auto wurde sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse ungeklärt blieben. Der Gesamtschaden wurde auf rund 5500 Euro geschätzt.

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