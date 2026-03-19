Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter-Gruppe raubt Handy

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstagabend, 12.03.2026, raubte eine Gruppe einen Bielefelder an der Herforder Straße aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 43-jähriger Bielefelder zeigte am 18.03.2026 an, dass er in der vorangegangenen Woche ausgeraubt worden war. Er hatte sich gegen 20:00 Uhr am Donnerstag, 12.03.2026, auf der Herforder Straße in Höhe der Schildescher Straße befunden, als ihn zwei Personen ansprachen und nach Wertegenständen fragten. Als er die Frage verneinte, schlugen ihm die Unbekannten ins Gesicht. Der Bielefelder setzte sich nun zur Wehr und drei weitere Personen kamen dazu, um ihn festzuhalten. Anschließend durchsuchte ihn einer der Täter und nahm das Samsung Handy sowie das Monatsticket des Opfers an sich. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute.

Ein Täter soll Sportbekleidung getragen haben. Einer war mit einer blauen Jeans sowie mit einer schwarzen Jacke und die anderen mit schwarzer Kleidung bekleidet. Einer der Täter soll hochwertige Sneaker getragen haben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

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