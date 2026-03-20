Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw überschlägt sich auf A 33

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 33 - Paderborn - In Höhe des Parkplatzes Lippesee West ist ein Autofahrer am Freitagmorgen, 20.03.2026, bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Bislang gibt es keine Informationen, dass ein weiteres Fahrzeug an dem Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein soll.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein 45-Jähriger aus Salzkotten mit einem VW Sharan gegen 06:05 Uhr auf der A 33 in Fahrtrichtung Brilon gefahren sein. Aus derzeit ungeklärter Ursache fuhr der Van an der Ausfahrt zum Parkplatz Lippesee West auf eine Leitplanke zu, die sich zwischen den beiden Fahrstreifen der Autobahn und der Abfahrt zum Parkplatz befindet. Dabei geriet der Sharan auf die Leitplanke und überschlug sich mehrmals.

Um die medizinische Versorgung des 45-Jährigen kümmerten sich ein Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen wurde, und Rettungssanitäter. Nach seiner Erstversorgung vor Ort, fuhren ihn Rettungssanitäter in eine Paderborner Klinik.

Mit Unterstützung von Streifenbeamten der Kreispolizeibehörde Paderborn, wurde der Fahrzeugverkehr an der Abfahrt Sennelager von der A 33 abgeleitet und die Auffahrt in Richtung Brilon gesperrt. Fahrzeuge die sich an der Unfallstelle stauten, leiteten Autobahnpolizisten über den Parkplatz Lippesee West.

Zeugen beschrieben, dass kein weiteres Auto an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll. Zur Klärung des Unfallgeschehens unterstützten Beamte des VU-Teams der Kreispolizeibehörde Paderborn. Die Beschädigungen des VW Sharan werden als Totalschaden eingestuft. Die Sperrung der Autobahn wurde um 09:26 Uhr an der Unfallstelle wieder aufgehoben.

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