Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Frau durch Ehemann lebensgefährlich verletzt

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Minden - Am Donnerstagabend, 19.03.2026, soll ein Mann in der Ziethenstraße in Minden seine Ehefrau lebensgefährlich verletzt haben.

Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 20:20 Uhr im gemeinsamen Einfamilienhaus zu Streitigkeiten zwischen einem 64-jährigen Mann und seiner 56-jährigen Ehefrau. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der deutsche Staatsangehörige mit einem Beil auf den Kopf seiner Frau eingeschlagen haben. Die 56-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Zeugen verständigten die Polizei. Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand besteht weiterhin Lebensgefahr.

Die Ermittlungen wegen versuchten Mordes in Tateinheit gefährlicher Körperverletzung werden von der Staatsanwaltschaft Bielefeld gemeinsam mit einer Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld, unter der Leitung von KOK Philipp Schröder, geführt.

Am 20.03.2026 wurde der Beschuldigte einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

Aufgrund der andauernden medizinischen Behandlungen konnte die Geschädigte Ehefrau noch nicht zum Tathergang befragt werden. Die Ermittlungen zum Tatmotiv dauern an. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine bevorstehende Trennung ursächlich für die Streitigkeiten sein.

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