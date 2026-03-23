Polizei Bielefeld

POL-BI: A 33: Motorrad schleudert in Leitplanke

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 33 - Gütersloh - Schloß Holte-Stukenbrock - Bei einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Stukenbrock-Senne und Schloß Holte-Stukenbrock soll ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag, 20.03.2026, nach den ersten Informationen leicht verletzt worden sein. Den Sachschaden an der Harley Davidson schätzten Autobahnpolizisten auf 6.000 Euro.

Zeugen befuhren gegen 16:50 Uhr in einem Pkw die A 33 in Richtung Osnabrück. Sie sollen auf dem rechten Fahrstreifen zwischen 120 km/h und 130 km/h gefahren sein und links von dem Motorradfahrer auf seiner Harley Davidson, mit unwesentlich höherer Geschwindigkeit, überholt worden sein.

Sowohl der 53-jährige Fahrer des Motorrads aus Detmold und die Zeugen bemerkten, wie das Zweirad plötzlich zu schlingern begann. In der Folge verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über die Maschine. Während der 53-Jährige über die Fahrbahn rutschte, stieß die Harley Davidson in Höhe einer Notrufsäule gegen eine Leitplanke.

Als die gerufenen Autobahnpolizisten an der Unfallstelle eintrafen, behandelten bereits Rettungssanitäter den 53-Jährigen. Sie fuhren ihn in die Ambulanz eines Krankenhauses. Das Motorrad, das unter der Leitplanke eingeklemmt war, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. An der Leitplanke soll der Sachschaden 200 Euro betragen. Während der Unfallaufnahme sperrten Autobahnpolizisten den rechten Fahrstreifen. Gegen 17:25 Uhr hoben sie die Sperrung wieder auf.

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