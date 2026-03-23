Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher mit Täterbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 21.03.2026, ist ein unbekannter Mann in einen Supermarkt an der Kurze Straße eingebrochen. Er entkam mit seiner Beute.

Gegen 02:30 Uhr brach der unbekannte Mann in das Geschäft an der Kurze Straße, nahe der Jöllenbecker Straße, ein. Aus dem Verkaufsraum stahl er eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. Anschließend flüchtete er in Richtung Nordpark. Zeugen beschrieben den Mann wie folgt: Er trug eine rote Kapuze, eine schwarze Jacke und eine graue Arbeitshose mit Reflektoren. Zudem trug er schwarze Sneaker mit weißer Sohle und nutzte einen Rucksack.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zum beschriebenen Täter oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

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