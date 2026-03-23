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Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher mit Täterbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 21.03.2026, ist ein unbekannter Mann in einen Supermarkt an der Kurze Straße eingebrochen. Er entkam mit seiner Beute.

Gegen 02:30 Uhr brach der unbekannte Mann in das Geschäft an der Kurze Straße, nahe der Jöllenbecker Straße, ein. Aus dem Verkaufsraum stahl er eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. Anschließend flüchtete er in Richtung Nordpark. Zeugen beschrieben den Mann wie folgt: Er trug eine rote Kapuze, eine schwarze Jacke und eine graue Arbeitshose mit Reflektoren. Zudem trug er schwarze Sneaker mit weißer Sohle und nutzte einen Rucksack.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zum beschriebenen Täter oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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