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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruch in Wohnhaus

Manderscheid (ots)

In einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum vor dem 26.03.2026, 19:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Wohnhaus in der Gartenstraße in Manderscheid.

Hier versuchten sie durch Aufhebeln eines Kellerfensters in das Anwesen einzudringen, was aufgrund der guten Sicherung des Anwesens misslang.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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