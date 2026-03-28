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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug mit anschließender Verwertungstat

Wittlich (ots)

Am 24.03.2026 gegen 14:00 Uhr befand sich eine 83-jährige Geschädigte aus der VG Wittlich-Land auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Wittlich.

Sie war dabei, die Einkäufe in ihr Fahrzeug einzuräumen. Ihre Geldbörse hatte sie auf den Beifahrersitz ihres Fahrzeuges gelegt, während sie die Einkäufe in den Kofferraum räumte.

In einem unbeobachteten Moment gelang es einem bisher unbekannten Täter sich dem Fahrzeug und der geöffneten Beifahrertüre zu nähern und das Portemonnaie an sich zu nehmen.

Im Anschluss verfügte er Geldabbuchungen an einem Geldausgabeautomaten mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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