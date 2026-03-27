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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht

Bernkastel-Kues (ots)

Am Freitag, den 27.03.2026, kam es im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 15:25 Uhr in der Brüningstraße, Bernkastel-Kues, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Audi, SUV beschädigt wurde.

Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, innerhalb einer gekennzeichneten Parkfläche, abgestellt.

Vermutlich beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten Audi.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Da zum verursachenden Fahrzeug derzeit keinerlei Hinweise vorliegen, sucht die Polizei Bernkastel-Kues Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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