POL-PDWIL: Handysünder in Kröv

Wittlich (ots) - Am 25.03.2026 gegen 17:39 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in die den NETTO-Markt in der Römerstraße in Wittlich und entwendete hier mehrere Kaffeepackungen. Durch Mitarbeiter wurde der Täter bei seinem Diebstahl beobachtet und an der Kasse auf sein Verhalten angesprochen. Der Täter ergriff daraufhin umgehend die Flucht. Durch einen mutigen und aufmerksamen Zeugen wurde die Verfolgung bis zur "Trierer Landstraße" aufgenommen, wo er den ...

mehr