Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wittlich (ots)

Am 25.03.2026 gegen 19:50 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 58-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem Personenkraftwagen im Bereich der Zossenstraße in Wittlich unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen 22:05 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 21-jährigen Mann aus der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Personenkraftwagen im Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 64-jährigen Fahrzeughalter des Fahrzeuges, welcher die Fahrt des jungen Mannes duldete, wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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