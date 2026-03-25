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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Neuerburg

Neuerburg (ots)

Am Dienstag, den 24.03.2026 gegen 21:00 Uhr ereignete sich in Neuerburg in der Heidbachstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein Verkehrsteilnehmer wendete an der Unfallörtlichkeit und touchierte hierbei einen geparkten silberfarbenen Kombi. Zeugen berichten, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres dunkleres Fahrzeug (wahrscheinlich SUV) gehandelt haben soll. Ein großer schlanker Mann zwischen 20 und 30 Jahren sei aus diesem Fahrzeug ausgestiegen, habe sich den Schaden am geparkten PKW angeschaut und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei in Bitburg unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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