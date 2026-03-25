Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: angebranntes Essen auf dem Herd löst Einsatz aus

Wittlich (ots)

Am 24.03.2026 gegen 19:05 Uhr wollte sich ein 64-jähriger Bewohner eines Zwei-Parteien-Hauses im Bergweilerweg in Wittlich etwas zu Essen machen.

Er vergaß sein Essen auf dem Herd, wodurch dieses anbrannte und eine starke Rauchentwicklung auslöste.

Dieses führte zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei.

Letztlich wurde festgestellt, dass es lediglich zu einer Rauchentwicklung kam. Es entstand keinerlei Personen- oder Sachschaden.

Nach Lüftung der Wohnung war diese umfänglich wieder bewohnbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell