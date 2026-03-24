PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Nach Zeugenhinweisen kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 24.03.2026 gegen 03:20 Uhr einen 47-jährigen Fahrradfahrer aus der VG Wittlich-Land.

Dieser war im Bereich Koblenzer Straße in Wittlich mit seinem Fahrrad unterwegs.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit über 2,0 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X.
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 06:57

    POL-PDWIL: flüchtender Ladendieb

    Wittlich (ots) - Am 23.03.2026 gegen 17:20 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in den Netto-Markt in der Römerstraße in Wittlich. Hier nahm er im Kassenbereich Tabakwaren an sich und entfernte sich, ohne die Waren zu bezahlen. Der Täter wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre, schwarze kurze lockige Haare, oliv-grüne Hose, graue Jacke, schwarzer Adidas Rucksack mit großem weißen Adidas-Logo Eine umgehend durchgeführte Fahndung im Stadtgebiet ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 06:56

    POL-PDWIL: Fundunterschlagung

    Wittlich (ots) - Am 17.03.2026 verlor ein 25-jähriger Mann seinen Schlüsselbund im Bereich der Petrusstraße in Wittlich. Dieser konnte trotz intensiver Nachsuche nicht wieder aufgefunden werden. Bisher wurde dieser auch nicht beim Fundbüro oder der Polizei abgegeben, so dass aktuell von einer möglichen Unterschlagung ausgegangen werden muss. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen. Jegliche weiteren Hinweise zur ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 06:55

    POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

    Föhren (ots) - Im Zeitraum 20.03.2026 bis 23.03.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines im Bereich der Hofstraße in Föhren abgestellten Personenkraftwagens. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Schweich erbeten. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren