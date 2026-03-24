Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Nach Zeugenhinweisen kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 24.03.2026 gegen 03:20 Uhr einen 47-jährigen Fahrradfahrer aus der VG Wittlich-Land.

Dieser war im Bereich Koblenzer Straße in Wittlich mit seinem Fahrrad unterwegs.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit über 2,0 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

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