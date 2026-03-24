POL-PDWIL: Fundunterschlagung
Wittlich (ots)
Am 17.03.2026 verlor ein 25-jähriger Mann seinen Schlüsselbund im Bereich der Petrusstraße in Wittlich.
Dieser konnte trotz intensiver Nachsuche nicht wieder aufgefunden werden.
Bisher wurde dieser auch nicht beim Fundbüro oder der Polizei abgegeben, so dass aktuell von einer möglichen Unterschlagung ausgegangen werden muss.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X.
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell