Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Föhren (ots)

Im Zeitraum 20.03.2026 bis 23.03.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines im Bereich der Hofstraße in Föhren abgestellten Personenkraftwagens.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Schweich erbeten.

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