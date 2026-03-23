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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Traben-Trarbach (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter im Zeitraum vom 16.03.2026 - 21.03.2026 eine am Moselwandersteig "Moselcamino" in der Gemarkung Traben-Trarbach zum Gemeinwohl aufgestellte Lehrtafel zum Thema "Heimische Schmetterlinge und ihre Raupen" mutwillig beschädigt. Sachdienliche Tat- bzw. Täterhinweise, die zur Aufklärung der sinnlosen Tat führen können, werden an die Polizeiwache Traben-Trarbach erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Traben-Trarbach
Tel.: 06541-6270
E-Mail: pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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