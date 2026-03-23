POL-PDWIL: Gemeinschädliche Sachbeschädigung
Traben-Trarbach (ots)
Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter im Zeitraum vom 16.03.2026 - 21.03.2026 eine am Moselwandersteig "Moselcamino" in der Gemarkung Traben-Trarbach zum Gemeinwohl aufgestellte Lehrtafel zum Thema "Heimische Schmetterlinge und ihre Raupen" mutwillig beschädigt. Sachdienliche Tat- bzw. Täterhinweise, die zur Aufklärung der sinnlosen Tat führen können, werden an die Polizeiwache Traben-Trarbach erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Traben-Trarbach
Tel.: 06541-6270
E-Mail: pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de
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