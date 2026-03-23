Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich (ots)

Am 22.03.2026 gegen 19:39 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 22-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem E-Scooter einen Wirtschaftsweg zwischen Wittlich und Wittlich-Lüxem befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

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