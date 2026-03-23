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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich (ots)

Am 22.03.2026 gegen 19:39 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 22-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem E-Scooter einen Wirtschaftsweg zwischen Wittlich und Wittlich-Lüxem befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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