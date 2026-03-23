Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Wittlich-Lüxem (ots)

Am 22.03.2026 gegen 19:04 Uhr wurde die Polizeiinspektion Wittlich über eine illegale Abfallentsorgung im Bereich des Sportplatzes von Wittlich-Lüxem informiert.

Bisher unbekannte Täter hatten hier Abfall in Form von einer Matratze in einer Plastiktüte, einem Stuhl, einer Holzkiste und einem Reifen mit Stahlfelge entsorgt.

Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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