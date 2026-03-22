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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt auf Rastanlage

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM BAB -(kri)-Am gestrigen Tag, 21.03.2026, kam es gegen 13:30 Uhr auf der T+R Hildesheimer Börde an der A7, Fahrtrichtung Hannover, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden 37-jährigen Männer zuvor gemeinsam Alkohol konsumiert haben. Aus bislang ungeklärter Ursache habe sich im weiteren Verlauf ein Streit entwickelt, der schließlich in eine gewalttätige Auseinandersetzung gemündet sei. In deren Verlauf habe einer der Männer ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten schwer im Kopfbereich verletzt. Er wurde noch am Einsatzort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen als potenziell lebensbedrohlich eingestuft wurden. Auch der andere Mann wurde aufgrund erlittener Schmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Die genauen Umstände und Hintergründe sind derzeit noch weitestgehend unklar. Das 1. Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Weitere Informationen werden in den kommenden Tagen in einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei kommuniziert.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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