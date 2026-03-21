Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Derneburg

Hildesheim (ots)

Holle (lud)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21.03.) sprengten bislang unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Derneburg. Nach derzeitigem Ermittlungstand wurde die Explosion gegen 23:50 Uhr von einem Zeugen wahrgenommen, welcher umgehend die Polizei alarmierte. Vor Ort wurde der zerstörte Automat festgestellt. Es waren Kräfte der Landes- und Bundespolizei im Einsatz. Eine intensive Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Zur Schadenshöhe können zurzeit ebenfalls keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können und bislang der Polizei nicht bekannt geworden sind, werden gebeten, sich unter den Rufnummer 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth oder unter 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

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