Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall K320 zwischen Sehlem und Breinum

Hildesheim (ots)

Lamspringe (fri): Am 20.03.2026 ereignet sich gegen 08:10 Uhr auf der K320 zwischen Sehlem und Breinum ein Verkehrsunfall mit tödlicher Folge. Der allein im PKW befindliche 84-jährige Fahrzeugführer kommt aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Das Fahrzeug gerät anschließend sofort in Vollbrand. Der 84-jährige verstirbt noch an der Unfallstelle.

Neben den Feuerwehren der Gemeinde Lamspringe, ist die Polizei Bad Salzdetfurth, der Rettungsdienst, die Untere Wasserbehörde des Landkreises Hildesheim und die Straßenmeisterei Bockenem eingesetzt.

Die K320 bleibt für die Dauer der Maßnahmen bis ca. 12 Uhr vollgesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

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