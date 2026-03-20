PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall K320 zwischen Sehlem und Breinum

Hildesheim (ots)

Lamspringe (fri): Am 20.03.2026 ereignet sich gegen 08:10 Uhr auf der K320 zwischen Sehlem und Breinum ein Verkehrsunfall mit tödlicher Folge. Der allein im PKW befindliche 84-jährige Fahrzeugführer kommt aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Das Fahrzeug gerät anschließend sofort in Vollbrand. Der 84-jährige verstirbt noch an der Unfallstelle.

Neben den Feuerwehren der Gemeinde Lamspringe, ist die Polizei Bad Salzdetfurth, der Rettungsdienst, die Untere Wasserbehörde des Landkreises Hildesheim und die Straßenmeisterei Bockenem eingesetzt.

Die K320 bleibt für die Dauer der Maßnahmen bis ca. 12 Uhr vollgesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren