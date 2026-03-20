Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau (Leine) - (pia) Im Zeitraum zwischen Montag, dem 16.03.2026, ab 13:30 Uhr, bis Donnerstag, dem 19.03.2026, bis 11:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen bepflanzten Kupferkessel von einem Grundstück in der Gartenstraße in Gronau. Hierzu entfernten die Täter die Schrauben, mit denen der Kessel befestigt war und kippten den Inhalt aus. Der Kessel hatte einen niedrigen dreistelligen Wert.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum in der Gartenstraße aufgefallen sind, werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93380) zu wenden.

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