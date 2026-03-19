Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Transporter verliert bei Unfallflucht Schiebetür

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) In der Zeit vom 18.03.26, 19.00 Uhr bis 19.03.2026, 07:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Nordstemmen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein weißer Transporter die Hauptstraße aus Richtung Rathausstraße in Richtung Bahnhof. In einer Rechtskurve kollidiert dieser seitlich mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota. Durch den Zusammenstoß verliert der Transporter seine rechte Schiebetür, die an der Unfallstelle liegen bleibt. Der Fahrer des Transporters setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Toyota entsteht ein erheblicher Sachschaden. Die Höhe wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Zeugen, die die Kollision gesehen haben, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können oder einen weißen Transporter ohne seitliche Schiebetür gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

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