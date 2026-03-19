Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Elektriker unterwegs - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (tko) Am Mittwoch, 18.03.2026, gegen 16.00 Uhr, erschienen bei einer Seniorin in der Marienbergstraße zwei männliche Personen, die sich als Elektriker ausgaben. Da die Seniorin tatsächlich aufgrund eines Defektes an einer Lampe bereits einen Elektriker kontaktiert hatte, vermutete sie, dass es sich um dessen Mitarbeiter handelt. Dies war aber nicht der Fall. Während einer der Männer die Seniorin im Außenbereich des Hauses ablenkte, begab sich die zweite männliche Person in das Haus, um angeblich den Sicherungskasten zu kontrollieren, durchsuchte aber die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Die beiden Personen entfernten sich dann gegen 16.30 Uhr unter einem Vorwand. Nach Angaben eines bisher hier namentlich nicht bekannten Zeugen entfernten sich die beiden Männer in Richtung das Freibadparkplatzes und stiegen dort in einen Kleintransporter mit Kennzeichen aus Recklinghausen (RE), in dem eine weitere männliche Person wartete.

Zeugen, denen die angeblichen Elektriker oder der Kleintransporter aufgefallen sind sowie insbesondere der hier namentlich nicht bekannte Zeuge, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

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