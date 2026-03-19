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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Bäckerei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 17.03.2026, 20:15 Uhr, und dem 18.03.2026, 05:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Bäckerei in der Goslarschen Landstraße, Facharztzentrum Medicinum, auf, betraten die Räumlichkeiten und suchten nach Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Zeugen, die zu der Tat oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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