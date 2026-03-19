Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher richten hohen Sachschaden an

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der vergangenen Nacht verschafften sich mindestens zwei Täter gegen 01:30 Uhr Zugang zum Gelände des Biergartens in der Renatastraße. Im Anschluss öffneten sie gewaltsam die Eingangstür und entwendeten eine leere Geldkassette.

Nach Eingang eines Hinweises auf ein mögliches Einbruchsgeschehen wurden mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort entsandt. Die Absuche nach möglichen Einbrechern verlief jedoch negativ. Die Eingangstür und Inventar wurden beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1300 Euro.

Zeugen, die ein Ausbaldowern bemerkt haben oder etwas zur Tat sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

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