Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Austausch mit ukrainischen Geflüchteten: Polizei Alfeld stärkt Vertrauen vor Ort

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Hildesheim (ots)

Alfeld (rst)- Am Freitagvormittag (20.03.) fand im Familienzentrum am Marktplatz in Alfeld eine weitere Dialogveranstaltung der Polizei Alfeld statt. Nach einem bereits sehr positiv aufgenommenen Austausch mit Frauen aus verschiedenen Herkunftsländern - unter anderem aus dem Irak, Syrien und Afghanistan - richtete sich das Angebot diesmal an ukrainische Geflüchtete.

Organisiert wurde die Veranstaltung durch den Kontaktbeamten der Polizei Alfeld, Polizeioberkommissar Stein, gemeinsam mit Alicia Tisemann vom Familienzentrum. Unterstützt wurde das Treffen durch Nicole Prietzel von der Opferhilfe Hildesheim, die über Möglichkeiten des Opferschutzes informierte. Dabei wurde auch thematisiert, welche Hilfen Betroffenen nach einer Straftat zur Verfügung stehen und dass in akuten Situationen kurzfristig Schutz, etwa in einem Frauenhaus, möglich ist.

Zu Beginn der Veranstaltung wurde ein Informationsfilm der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) gezeigt. Dieser vermittelte grundlegende Informationen über Aufbau und Aufgaben der Polizei in Deutschland. Darüber hinaus wurde erläutert, dass die Polizei in Notfällen unter der 110 erreichbar ist und Hilfe leistet. Ebenso wurden die wichtigsten Angaben im Notfall - insbesondere Aufenthaltsort, Art des Geschehens und Angaben zur anrufenden Person - thematisiert. Ergänzend wurden grundlegende Werte wie Meinungs- und Religionsfreiheit sowie Pflichten, etwa zur Hilfeleistung, angesprochen.

An der Veranstaltung nahmen insgesamt 15 Personen, überwiegend Frauen, teil. Dank der Unterstützung einer Übersetzerin entwickelte sich ein offener und lebendiger Austausch. Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit, zahlreiche Fragen aus ihrem Alltag zu stellen.

Im Mittelpunkt standen dabei unter anderem Fragen zum Verhalten in Konflikt- und Unsicherheitslagen, zum Schutz vor Gewalt sowie zu Hilfsmöglichkeiten in belastenden Alltagssituationen. Auch das Thema häusliche Gewalt wurde intensiv besprochen - insbesondere mit Blick auf Schutzmöglichkeiten, Ansprechpartner und konkrete Unterstützungsangebote. Darüber hinaus wurden alltagsnahe Themen wie wiederkehrende Ruhestörungen im Wohnumfeld angesprochen.

Die Veranstaltung machte deutlich, wie groß das Interesse an verständlichen Informationen und direktem Austausch ist. Gleichzeitig tragen solche Formate dazu bei, Hemmschwellen abzubauen und Vertrauen in staatliche Institutionen zu stärken.

Das Feedback der Teilnehmenden fiel durchweg positiv aus. Mehrfach wurde der Wunsch geäußert, eine solche Gesprächsrunde regelmäßig anzubieten, um Erfahrungen auszutauschen, offene Fragen zu klären und sich gegenseitig zu unterstützen. Zudem wurde angeregt, auch Kindern geflüchteter Familien die Polizei altersgerecht vorzustellen. Eine entsprechende Veranstaltung wird derzeit gemeinsam vorbereitet.

Einige Teilnehmende erklärten sich im Anschluss freiwillig bereit, für ein gemeinsames Foto zur Verfügung zu stehen.

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