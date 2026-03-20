Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Versuchter Diebstahl eines Traktors

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Calenberger Landstraße (mak). Im Zeitraum vom 16.03.2026, 15:00 Uhr, bis zum 20.03.2026, ca. 09:30 Uhr, kommt es auf einem Firmengelände ist der Calenberger Straße zu einem versuchten Diebstahl eines Traktors. Bislang unbekannte Täterschaft gelangt auf das vollständig, mittels Zauns, umfriedete Grundstück. Dort gelingt es den Tätern, in das Innere des Traktors zu gelangen. Dort misslingt es, den Traktor zu starten. Man lässt vom Vorhaben ab, jedoch verursacht man einen Sachschaden am Traktor von ca. 4000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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