Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren unter Drogeneinfluss

Niersbach (ots)

Am 22.03.2026 gegen 18:50 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten eine 36-jährge Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der VG Wittlich-Land.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

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