Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: flüchtender Ladendieb

Wittlich (ots)

Am 23.03.2026 gegen 17:20 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in den Netto-Markt in der Römerstraße in Wittlich.

Hier nahm er im Kassenbereich Tabakwaren an sich und entfernte sich, ohne die Waren zu bezahlen.

Der Täter wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre, schwarze kurze lockige Haare, oliv-grüne Hose, graue Jacke, schwarzer Adidas Rucksack mit großem weißen Adidas-Logo

Eine umgehend durchgeführte Fahndung im Stadtgebiet führte zunächst nicht zum Antreffen des Tatverdächtigen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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