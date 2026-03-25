Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich (ots)

Am 25.03.2026 gegen 00:19 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 23-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültiger Versicherungsschutz bestand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Der Fahrzeugführer wurde durch den Fahrzeughalter des E-Scooter seinerseits auf einem Fahrrad begleitet. Da der Fahrzeughalter des E-Scooter die Fahrt duldete, wurde auch gegen diesen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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