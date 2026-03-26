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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: flüchtender Ladendieb

Wittlich (ots)

Am 25.03.2026 gegen 17:39 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in die den NETTO-Markt in der Römerstraße in Wittlich und entwendete hier mehrere Kaffeepackungen.

Durch Mitarbeiter wurde der Täter bei seinem Diebstahl beobachtet und an der Kasse auf sein Verhalten angesprochen.

Der Täter ergriff daraufhin umgehend die Flucht.

Durch einen mutigen und aufmerksamen Zeugen wurde die Verfolgung bis zur "Trierer Landstraße" aufgenommen, wo er den Täter aus den Augen verlor.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, schwarze Haare, grüne Jacke (Bomberjacke), dunkelblaue Jeans, kräftige Figur.

Eine umgehend durchgeführte Fahndung führte nicht mehr zum Antreffen des Täters.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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