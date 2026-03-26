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POL-PDWIL: Bock auf Blaulicht?

POL-PDWIL: Bock auf Blaulicht?
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Prüm (ots)

Die Polizeiinspektion Prüm lädt zur Berufsinformation ein.

Streifenwagen, Teamwork und kein Bürojob wie jeder andere: Wer sich vorstellen kann, später einmal im Polizeidienst zu arbeiten, sollte sich den nachfolgenden Termin vormerken. Die Polizeiinspektion Prüm lädt junge Menschen zwischen 16 und 34 Jahren zu einer Berufsinformationsveranstaltung ein.

Hier gibt es keine trockene Theorie, sondern echte Einblicke in den Polizeiberuf. Polizistinnen und Polizisten erzählen aus ihrem Arbeitsalltag, erklären den Weg zur Polizei - von Bewerbung über Auswahlverfahren bis zum Studium - und beantworten natürlich auch alle Fragen rund um den Job mit dem Blaulicht.

Ob Schulabschluss in Sicht, mitten in der Ausbildung oder Lust auf einen beruflichen Neustart: Wer wissen möchte, wie man Teil des Polizeiteams werden kann, ist hier genau richtig.

Also: Neugierig sein, vorbeikommen und herausfinden, ob der Polizeiberuf vielleicht genau dein Ding ist.

Ort: Polizeiinspektion Prüm

Datum: 13. April 2026 Uhrzeit: 16:00 Uhr

Für eine bessere Planung wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Interessierte können sich per E-Mail bis zum 08.04.2026 an die pipruem.einstellungsberatung@polizei.rlp.de anmelden.

Bitte geben Sie dabei Ihren Namen, ihr Alter sowie eine telefonische Erreichbarkeit an.

Weitere Informationen rund um den Polizeiberuf gibt es vorab auf der Infoseite der Polizei: Infos zum Polizeiberuf: https://www.polizei.rlp.de/karriere

Die Polizeiinspektion Prüm freut sich auf zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942 25

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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