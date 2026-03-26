Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unsicher geführter LKW auf der B51 zwischen Helenenberg und Bitburg

Wittlich (ots)

Am 26.03.2026 teilte eine Zeugin gegen 20:38 Uhr der Polizeiinspektion Bitburg mit, dass sich ein unsicher geführter LKW auf der B51 befinde. Aufgefallen sei das Fahrzeug auf Höhe der Abfahrt Helenenberg und fuhr in Fahrtrichtung Bitburg. Dabei sei dieses immer wieder in die Fahrbahnmitte gezogen.

Auf Höhe der Abfahrt Speicher sei der LKW so weit auf die Gegenfahrbahn geraten, dass ein entgegenkommender PKW stark ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Zeugen, insbesondere die Insassen des ausweichenden PKW, werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg zu melden.

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