Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Diebstahl aus Fahrzeug

Wittlich (ots)

Am 27.03.2026 gegen 12:00 Uhr bemerkte der Geschädigte, dass sich bisher unbekannte Täter in einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum seinem im Bereich der Himmeroder Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen genähert und versucht hatten durch Schlossstechen diesen aufzubrechen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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