Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Königswinter-Oberpleis

Königswinter (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der L331 und L143 wurden Freitagabend drei Menschen verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter unterstützte den Rettungsdienst und sicherte die Unfallstelle ab.

Um 19:36 Uhr wurde der Löschzug Uthweiler zur Kreuzung der Landstraße 331 und 143 alarmiert. Zwischen Oberpleis und Eisbach waren ein PKW und ein Taxi zusammengestoßen. Die Fahrerin des Kleinwagens, der Taxifahrer und ein Fahrgast mussten vom Notarzt gesichtet und vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr unterstützte bei der ersten Versorgung der Verletzten. Ausgelaufene Betriebsmittel der Unfallfahrzeuge wurde mit Bindemittel aufgefangen. Währen der Rettungsmaßnahmen blieb die Landstraße in alle Richtungen voll gesperrt. Drei Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der Löschzug Uthweiler leuchtet die Einsatzstelle zur Unfallaufnahme für die Polizei aus.

