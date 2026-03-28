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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Waffengesetz

Wittlich (ots)

Am 27.03.2026 gegen 13:20 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 53-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeughalter des Fahrzeuges duldete die Fahrt, so dass zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Zudem wurde im Rahmen der Kontrolle zugriffsbereit liegend ein Teleskopschlagstock im Fahrzeug aufgefunden.

Gegen den Fahrzeugführer wurde zudem ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet und der Schlagstock wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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