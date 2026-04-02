Polizei Hagen

POL-HA: Katze kreuzt Fahrtweg einer Radfahrerin und löst Unfall aus

Hagen-Lennetal (ots)

Eine Hagenerin fuhr am Mittwoch (01.04.) gegen 21.15 Uhr mit ihrem E-Bike durch die Dümpelstraße. Die 23-Jährige, die in Richtung Berchumer Straße unterwegs war, gab an, dass sie einer Katze ausgewichen sei, die ihren Fahrtweg plötzlich geschnitten habe. Dabei kam die Radfahrerin von der Straße ab, verlor das Gleichgewicht und stieß mit einem geparkten Roller zusammen, der am Fahrbahnrand stand. Der Roller stürzte daraufhin in einen geparkten Hyundai. Die 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie gab jedoch an, keine medizinische Versorgung zu benötigen. (arn)

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