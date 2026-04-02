PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Katze kreuzt Fahrtweg einer Radfahrerin und löst Unfall aus

Hagen-Lennetal (ots)

Eine Hagenerin fuhr am Mittwoch (01.04.) gegen 21.15 Uhr mit ihrem E-Bike durch die Dümpelstraße. Die 23-Jährige, die in Richtung Berchumer Straße unterwegs war, gab an, dass sie einer Katze ausgewichen sei, die ihren Fahrtweg plötzlich geschnitten habe. Dabei kam die Radfahrerin von der Straße ab, verlor das Gleichgewicht und stieß mit einem geparkten Roller zusammen, der am Fahrbahnrand stand. Der Roller stürzte daraufhin in einen geparkten Hyundai. Die 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie gab jedoch an, keine medizinische Versorgung zu benötigen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 10:47

    POL-HA: Hagener verstößt gegen Bereichsbetretungsverbot und wird in Gewahrsam genommen

    Hagen-Mitte (ots) - Nachdem ein Hagener mehrfach gegen ein bestehendes Bereichsbetretungsverbot verstieß, nahmen Polizisten den 28-Jährigen am Mittwoch (01.04.) in Gewahrsam. Der polizeibekannte Mann, der das Verbot aufgrund von vorangegangenen Drogendelikten am Hauptbahnhof und im Umfeld erhalten hatte, hielt sich gegen 23.30 Uhr in der Stresemannstraße auf. ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 09:36

    POL-HA: Abgestelltes Mofa führt zu Strafanzeige

    Hagen-Mitte (ots) - Ein Hagener erhielt am Mittwoch (01.04.) eine Strafanzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der 29-Jährige hatte sein Mofa in der Bahnhofstraße abgestellt, um nach eigenen Angaben zum Einkaufen zu gehen. Als ein Polizist das Fahrzeug gegen 12.10 Uhr sah, stellte er fest, dass das Zweirad keine gültige Versicherung hatte. Der Hagener, der im weiteren Verlauf zu seinem ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 07:05

    POL-HA: Erinnerung: Es gibt noch freie Plätze für kostenfreie E-Bike/Pedelec-Trainings in den Osterferien: Die Hagener Polizei freut sich auf Ihre Teilnahme

    Hagen (ots) - Die Verkehrssicherheitsberatung der Hagener Polizei bietet in den Osterferien kostenfreie E-Bike/Pedelec-Trainings an. Es sind noch einige Plätze frei! Hagenerinnen und Hagener, die Zeit haben, können zusammen mit der Polizei die souveräne Fahrt mit den Elektrorädern trainieren. Es gibt noch freie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren