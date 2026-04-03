Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeitskontrollen auf der Enneper Straße - zahlreiche Verstöße festgestellt

Hagen (ots)

Am Donnerstag (02.04.) führte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der Enneper Straße in Fahrtrichtung "Im Mühlenwert" durch und stellte dabei zahlreiche Verstöße fest. In einem Zeitraum von gerade einmal einer Stunde wurde die Geschwindigkeit 20 mal übertreten. Nach rund 1,5 Stunden handelte es sich um 30 Geschwindigkeitsverstöße.

In unmittelbarer Nähe zur Kontrollstelle liegen zwei Schulen sowie mehrere Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs. Zudem kam es auf der Kreuzung der Enneper Straße/Grundschötteler Straße/An der Kohlenbahn in der Vergangenheit bereits zu teils schweren Verkehrsunfällen. Der Bereich wird als Unfallhäufungsstelle bewertet.

Umso wichtiger sind regelmäßige Kontrollen durch die Polizei. Das Ziel ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit - insbesondere zum Schutz von Schülerinnen und Schülern. Die Hagener Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal deutlich vor den Gefahren von zu schnellem Fahren und zeigt "Null Toleranz".

Denn Raser gefährden die Sicherheit anderer Menschen und stehen deshalb im Fokus der Polizei. Wer rast, muss zum Beispiel damit rechnen, dass der Führerschein und das Fahrzeug beschlagnahmt werden. Straßen sind keine Rennstrecken und kein geeigneter Ort zum Kräftemessen oder zur Selbstdarstellung!

Wer an einem verbotenen Rennen teilnimmt, begeht eine Straftat. Wird dabei ein Mensch getötet, droht Raserinnen/Rasern eine Anklage wegen Mordes. Denn unabhängig von der Frage, wer den Verkehrsunfall verursacht hat, entscheidet die Geschwindigkeit über die Folgen. Hier kann es schnell um Leben oder Tod gehen. (arn)

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