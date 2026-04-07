Polizei Hagen

POL-HA: Frau schlägt ihren Lebensgefährten und muss ins Gewahrsam

Hagen-Garenfeld (ots)

Eine 64-jährige Frau schlug am Freitagabend (03.04.2026) ihren Lebensgefährten und verletzte ihn dadurch leicht. Eingesetzte Polizeibeamte nahmen die Frau in Gewahrsam.

Das Paar hatte zunächst in der in Garenfeld befindlichen Wohnung des Mannes gemeinsam Alkohol getrunken, bevor die 64-Jährige ausrastete und den Mann angriff. Als die Polizisten vor Ort erschienen, stellten sie fest, dass die Frau schwankte und eine undeutliche Aussprache hatte. Da sie der Aufforderung, die Wohnung selbstständig zu verlassen, nicht nachkam, mussten die Einsatzkräfte die Frau zur Durchsetzung der Wohnungsverweisung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen. Sie erhielt zudem eine Anzeige. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell