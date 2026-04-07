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Polizei Hagen

POL-HA: Falsche Polizisten betrügen Seniorin

Hagen-Eilpe (ots)

Eine 84-Jährige wurde am Donnerstag (02.04.2026) Opfer eines Betrugs durch falsche Polizeibeamte. Die Seniorin wurde vormittags von einer Frau angerufen, die angab, eine Polizeibeamtin der Hagener Kriminalpolizei zu sein, und gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bürger vor bewaffneten Männern warnt. Hierfür würde die angebliche Polizistin überprüfen, welche Wertgegenstände Bürger und somit auch die Seniorin besitzen würden. Die Unbekannte erklärte der 84-Jährigen, dass es sicherer sei, Wertgegenstände aus dem Bankschließfach zu holen, da diese Zuhause sicherer seien. Die 84-Jährige holte ihre Wertgegenstände von der Bank ab und nahm sie mit in ihre Wohnung an der Straße "In der Welle". Daraufhin bot ihr die vermeintliche Polizistin telefonisch an, dass der Schmuck und das Bargeld durch einen Polizeibeamten abgeholt und im Polizeipräsidium verwahrt werden könnten.

Kurze Zeit später erschien ein Mann, der sich als Polizeibeamter in Zivilkleidung ausgegeben hatte, an ihrer Wohnungstür und nahm den Schmuck sowie das Bargeld an sich. Erst später fiel der Betrug auf.

Der Mann, der den Schmuck und das Geld an sich nahm, wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, dünne Statur, leichter Bart, hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose und einer Mütze. Er trug einen Silberring mit Stein und sprach gebrochenes Deutsch. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Straße "In der Welle", die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, bitte telefonisch an die Polizei Hagen unter 02331 986 2066 melden.

Die Polizei Hagen warnt erneut ausdrücklich vor Schockanrufen und Anrufen von falschen Polizeibeamten. Seien Sie misstrauisch, beenden Sie verdächtige Telefonate und rufen Sie die Polizei zurück, um den Anruf zu verifizieren. Geben Sie weder am Telefon noch an der Haustür sensible, personenbezogene Daten an Fremde preis. Halten Sie bei Zweifeln oder Unsicherheiten zwingend Rücksprache mit Ihren Angehörigen oder mit vertrauten Personen oder wählen Sie den Notruf "110" der Polizei. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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