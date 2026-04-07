Polizei Hagen

POL-HA: Zwei leicht verletzte Personen nach Garagenbrand

Hagen-Haspe (ots)

In der Straße "Im Lindental" kam es am Freitag (03.04.2026) zu einem Brand in einer Garage, die unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzt. Der 72 Jahre alte Bewohner des Hauses arbeitete um circa 12 Uhr an seinem Motorrad, wobei Benzin austrat und sich auf dem Boden verteilte. Dieses breitete sich in Richtung eines Halogenstrahlers aus, wo sich das Benzin entzündete. Daraufhin kam es zu einer Explosion. Dem Mann und seiner 72-jährigen Ehefrau gelang es nicht, das Feuer selbstständig zu löschen. Sie verständigten die Feuerwehr und verließen leicht verletzt die Garage.

Im weiteren Verlauf löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand und Kräfte des Rettungsdienstes behandelten die Verletzungen des Ehepaares. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Durch die starke Rauchentwicklung, die sich in den Wohnräumen innerhalb des Hauses ausbreitete, ist das Haus bis auf Weiteres unbewohnbar.

Auch die Polizei wurde eingeschaltet und ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. (rst)

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