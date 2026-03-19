Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (17.03.2026), gegen 16 Uhr, bog ein 54-jähriger Autofahrer an der Kreuzung der Bürgermeister-Trupp-Straße nach rechts auf die K1 in Fahrtrichtung Ostring ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 41-jährigen Radfahrers, welcher auf dem Radweg der Bürgermeister-Trupp-Straße in gleicher Richtung fuhr und die K1 an der Kreuzung überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, der 41-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

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