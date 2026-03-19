Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Wohnungen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (18.03.2026), zwischen 12 und 13 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße (Höhe Rottstraße) ein und entwendeten Schmuck.

Zwischen 17:00 und 17:15 Uhr wurde in eine Wohnung in der Rohrlachstraße (zwischen Schanzstraße und Bürgermeister-Grünzweig-Straße) eingebrochen. Hierbei wurde ebenfalls Schmuck gestohlen.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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