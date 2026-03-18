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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (17.03.2026) schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Lebensmittelladens in der Heinigstraße ein und entwendeten fünf Brote aus dem Schaufenster. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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