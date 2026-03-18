POL-PPRP: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Ludwigshafen (ots) - Im Januar 2026 waren zwei Männer bei einem 88-Jährigen zuhause. Diese gaben sich als Vodafonemitarbeiter aus und brachten den Mann unter Vorspiegelung sein alter Vertrag laufe aus, dazu einen neuen Vertrag abzuschließen. Am gestrigen Dienstag (17.03.2026) bemerkte der Mann eine Abbuchung des tatsächlichen Anbieters von seinem Konto. Eine Nachforschung des Mannes ergab, dass die Hardware für den ...

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