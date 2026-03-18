Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (13.03.2026, 11:30 Uhr) verwickelte ein bislang unbekannter Mann eine 78-Jährige vor dem Klinikum in Ludwigshafen in ein Gespräch, welches er hastig beendete und weglief. Die 78-Jährige bemerkte kurze Zeit später, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Wahrscheinlich stahl der Mann diese, als sie durch ihn abgelenkt war. Der Mann wird, wie folgt beschrieben: ca. 1,75 m groß, dunkle kurze Haare, leichter Bart, trug schwarze Kleidung.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Mann geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de .

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