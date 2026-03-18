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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrug falscher Internetmitarbeiter

Ludwigshafen (ots)

Im Januar 2026 waren zwei Männer bei einem 88-Jährigen zuhause. Diese gaben sich als Vodafonemitarbeiter aus und brachten den Mann unter Vorspiegelung sein alter Vertrag laufe aus, dazu einen neuen Vertrag abzuschließen. Am gestrigen Dienstag (17.03.2026) bemerkte der Mann eine Abbuchung des tatsächlichen Anbieters von seinem Konto. Eine Nachforschung des Mannes ergab, dass die Hardware für den Vertrag an eine ihm unbekannte Adresse gesandt wurde. Vermutlich schlossen die unbekannten Täter einen Vertrag im Namen des Mannes ab und ließen die Bestellung an eine separate Adresse liefern.

Tipps der Polizei bei Haustürgeschäften

   - Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie keine Spontankäufe.
   - Bezahlen Sie nichts in bar.
   - Lassen Sie unaufgefordert kommende "Vertreter" oder "Verkäufer" 
     nur in Ihre Wohnung, wenn Sie sich absolut sicher sind, dass es 
     sich um eine seriöse Geschäftsperson handelt, etwa aufgrund von 
     persönlichen Empfehlungen durch Freunde oder Bekannte und 
     Vorzeigen des Gewerbescheins.
   - Zahlen Sie nie per Vorkasse, also bevor Sie die Ware erhalten 
     haben. Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, lassen Sie 
     sich nicht verwirren oder unter Druck setzen.
   - Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstanden 
     haben. Unterschriften sind nie "reine Formsache".
   - Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte als Zeugen dazu, denn wenn Sie
     unterschreiben, schließen Sie einen Vertrag, ein verbindliches 
     Rechtsgeschäft ab.
   - Achten Sie bei Haustürgeschäften auf das richtige Datum und die 
     Unterschriften. Ein fehlendes oder falsches Datum erschwert 
     gegebenenfalls die Durchsetzung Ihres Widerrufsrechts.
   - Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name und 
     Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind.
   - Wenn Sie es sich anders überlegen und von einem Geschäft 
     zurücktreten möchten, dann schicken Sie einen schriftlichen 
     Widerruf (Einschreiben mit Rückschein!) innerhalb von 14 Tagen 
     nach Vertragsabschluss an den Verkäufer oder die Verkäuferin.

Für weitere Informationen steht Ihnen auch Ihre örtliche Verbraucherzentrale zur Verfügung. Die Adresse finden Sie unter www.verbraucherzentrale.de oder in Ihrem örtlichen Telefonbuch. Betrüger an der Haustür haben zumeist das Ziel, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Dazu geben sie sich als Hilfsbedürftige, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke oder aber auch als Amtsperson aus, beispielsweise Polizist. Andere Betrüger bieten ihren Opfern Haustürgeschäfte an, beispielsweise spontane Handwerkerleistungen, oder versuchen sie, zum Abschluss eines Abonnements oder einer Spende zu drängen. Ihre Opfer sind häufig Senioren und Seniorinnen, da diese tagsüber meistens zuhause sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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