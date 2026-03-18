PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Dienstag (17.03.2026) befuhr ein 17-Jähriger die Valentin-Bauer-Straße auf seinem E-Scooter und flüchtete, als Polizeikräfte eine Verkehrskontrolle durchführen wollten. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der 17-Jährige, der ohne gültiges Versicherungskennzeichen fuhr, in der Gudrunstraße festgestellt.

E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht. Beachten Sie daher die Hinweise Ihrer Polizei für eine sichere Fahrt mit dem E-Scooter:

   - Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein ist
     nicht erforderlich. Allerdings sollten Einsteiger das Fahren mit
     dem E-Scooter an einem Ort mit wenig oder keinem Straßenverkehr 
     üben.
   - Ein E-Scooter darf bauartbedingt nur 20 Stundenkilometer schnell
     fahren.
   - Für den E-Scooter muss eine gültige Betriebserlaubnis vorliegen.
     Eine Haftpflicht sowie ein Versicherungskennzeichen sind 
     Pflicht.
   - E-Scooter sind nur für eine Person ausgelegt. Die Mitnahme von 
     Personen ist daher verboten.
   - E-Scooter müssen einen Radweg, einen Schutzstreifen oder einen 
     Radfahrstreifen benutzen, wenn dieser vorhanden ist. Ansonsten 
     müssen sie auf die Straße ausweichen. Gehwege und Fußgängerzonen
     sind tabu!
   - Während der Fahrt mit einem E-Scooter ist die Benutzung eines 
     Smartphones verboten.
   - Beim Thema Alkohol gelten die gleichen Grenzwerte wie bei 
     Autofahrern. Es darf nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

Bitte beachten Sie die Regeln, damit alle sicher an ihrem Ziel ankommen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/elektrokleinstfahrzeuge-verordnung-faq.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 16:29

    POL-PPRP: Betrug falscher Internetmitarbeiter

    Ludwigshafen (ots) - Im Januar 2026 waren zwei Männer bei einem 88-Jährigen zuhause. Diese gaben sich als Vodafonemitarbeiter aus und brachten den Mann unter Vorspiegelung sein alter Vertrag laufe aus, dazu einen neuen Vertrag abzuschließen. Am gestrigen Dienstag (17.03.2026) bemerkte der Mann eine Abbuchung des tatsächlichen Anbieters von seinem Konto. Eine Nachforschung des Mannes ergab, dass die Hardware für den ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 16:27

    POL-PPRP: Unfall mit Fahrrad

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (17.03.2026), gegen 16 Uhr, missachtete ein 54-jähriger Autofahrer beim Rechtsabbiegen von der Bürgermeister-Trupp-Straße auf die K1 den Vorrang des neben ihm auf einem Radweg fahrenden 41-jährigen E-Bikefahrers Der E-Biker verletze sich dabei leicht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Lina Werner Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 16:27

    POL-PPRP: Serie von Autoaufbrüchen - Zeugen gesucht nach Täterhinweis

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 16.03.2026 und dem 18.03.2026 wurden der Polizei im Bereich Oggersheim und Ludwigshafen erneut mehrere Aufbrüche von Fahrzeugen gemeldet. Die Taten ereigneten sich unter anderem in den folgenden Straßen: Unbekannte Täter entwendeten zwischen 23 Uhr und 7 Uhr in der Nacht vom 16.03.2026 auf den 17.03.2026 in der Straße "An der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren